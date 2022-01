Numero d’emergenza per il Primiero, 283 chiamate da luglio 2021

TRENTO. Dallo scorso luglio, il numero verde per le emergenze del territorio del Primiero (800 112000) ha ricevuto 283 chiamati complessive, con una media giornaliera di quasi 2 chiamate al giorno.

Il numero - informa una nota della Provincia- mette in collegamento diretto con la centrale unica di risposta del 112 di Trento, ed è attivo dal mese di luglio del 2021 per evitare l'instradamento delle chiamate verso il Veneto.

Sul totale delle chiamate, la maggior parte sono riferite alle emergenze sanitarie (148). Vi sono poi 14 chiamate per soccorso tecnico, due per le forze dell'ordine e 106 chiamate filtrate, ovvero non inoltrate a nessuna centrale di secondo livello (118 Trentino emergenza, vigili del fuoco o carabinieri della compagnia di Cavalese).

Quest'ultimo dato è in linea con le percentuali delle chiamate in arrivo al numero 112, dove solitamente vengono filtrate circa il 40% delle chiamate in ingresso.