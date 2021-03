Valle del Chiese, un’ora a tu per tu con l’orso. In traquillità

CASTEL CONDINO. Il popolare golden boy anni 90' Beppe Leotti ieri sera (lunedì 22 marzo) era al lavoro per realizzare una baracca per cani in quota quando si è trovato l'orso dietro le spalle.

Il plantigrado, del peso di oltre un quintale, non ha dimostrato nè disagio nè timori nè un atteggiamento aggressivo. Neppure nei confronti del cane di Leotti che era lì.

L’incontro è avvenuto alle 18 di ieri, lunedi, lungo quel versante di montagna tra Castel Condino e Brione in Valle del Chiese a circa 800 metri di quota.

“Lungo la mia vita di cacciatore non mi era mai successo di trovarmi a tu per tu con un orso ma finora sempre con agguerriti avversari (sui campi da calcio) o con caprioli, cervi e tanti cinghiali”.

Paura Beppe? “Inizialmente qualche disagio in effetti c'è stato poi il platigrado sembrava voler condividere l'inedito momento in tranquillità tant'è che dopo circa un'ora di amichevole appostamento è tornato ad incamminarsi tra le ramaglie quasi salutandomi”.