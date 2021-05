Tragedia a Terragnolo, motociclista di Mori esce di strada e muore

TERRAGNOLO. Tragedia della strada, nel primo pomeriggio di domenica 9 maggio, in Vallagarina. Un motociclista lagarino, di 56 anni, residente a Mori, ha perso la vita in un incidente con la propria moto mentre stava percorrendo la statale a Terragnolo. L’incidente è avvenuto in località Castello.

Toccherà ai vigili urbani, intervenuti nelle operazioni di soccorso assieme al personale del 118 e ai vigili del fuoco, ricostruire l’esatta dinamica anche se tutto lascia pensare che il 56enne abbia perso il controllo del mezzo finendo fuori strada; troppo gravi le ferite riportate nell’impatto col terreno: fatale, forse, la botta rimediata contro un sasso.

Da Trento si è levato in volo l’elicottero ma all’arrivo del medico rianimatore per il motociclista purtroppo non c’era già più nulla da fare.