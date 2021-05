La Rsa Covid di Ala diventa un nucleo di cure intermedie

TRENTO. La Residenza sanitaria territoriale Covid di Ala verrà temporaneamente convertita in un nucleo di cure intermedie.

Lo ha stabilito oggi , 7 maggio, la Giunta provinciale, su indicazione dell'assessore alla salute Stefania Segnana.

La nuova funzione - precisa la Provincia - sarà attivata dall'inserimento del primo paziente e fino al 31 dicembre 2021, fatte salve le necessarie procedure di autorizzazione e di accreditamento istituzionale.

Gli oneri sono stimati in 730.000 euro.

"La struttura è stata utilizzata inizialmente come Rsa di transito, poi come Rsa Covid ed infine come residenza sanitaria territoriale Covid, d'appoggio al servizio sanitario provinciale - spiega l'assessore Segnana -.

Tenuto conto del progressivo miglioramento della situazione epidemiologica, che sta determinando una riduzione significativa della pressione sul sistema sanitario trentino, si è deciso per una conversione temporanea della Residenza Covid di Ala, in un nucleo di cure intermedie, posticipando di qualche mese l'attivazione del nucleo di 20 posti letto Rsa già previsti dalla programmazione sociosanitaria", ricorda Segnana.