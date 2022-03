«La raccolta a domicilio delle ramaglie e dei mobili? Impossibile»

MORI. La macchina della gestione dei rifiuti è una delle più complesse per ogni struttura comunale e comprensoriale, soprattutto in un periodo così straordinario come quello degli ultimi due anni.

Ma al di là della “normale” raccolta di organico, secco, carta e plastica c’è da organizzare anche la raccolta straordinaria, come quella delle ramaglie che in primavera nelle zone di campagna è un vero e proprio assillo.

Federico ha contattato “Dillo al Trentino” con una mail a dilloaltrentino@giornaletrentino.it per raccontare la sua esperienza in quel di Mori. Nemmeno le telefonate ai responsabili del servizio ha permesso di risolvere il suo problema.

Scrive Federico: «Sembra incredibile ma a Mori è sparita la raccolta a domicilio di ramaglie e mobili da smaltire presso il Crm.

Ho chiamato per ben due volte nell'arco di mesi il numero verde ‪800 024 500‬ suggerito dalla Comunità di Valle sul sito. Al numero risponde Snua (appalto raccolta rifiuti) la quale mi risponde che Mori non è coperto da tale servizio.

E infatti sono sempre più frequenti gli avvistamenti di mobili da buttare depositati presso le aree ecologiche della borgata.

Non è concepibile che un Comune di quasi 10.000 abitanti non abbia rinnovato il servizio di raccolta a domicilio.

Premetto che se per caso chiedo ad un artigiano conoscente di prestarmi il mezzo per conferire il tutto presso il Crm zonale vengo sistematicamente respinto dall'operatore (il quale si attiene alle direttive impartitegli) perché il mezzo risulta essere aziendale e non privato.

Ora non oso immaginare cosa possa accadere in primavera per quanto riguarda le ramaglie!!!», conclude Fabrizio.

