L'imprenditore roveretano Giorgio Gasperotti morto nello schianto di Nogaredo

NOGAREDO. Tragico incidente stradale stamane, poco dopo le 8.30 sulla strada che da Nogaredo porta a Sasso.

Vittima l'imprenditore roveretano Giorgio Gasperotti, della officina di impianti termici e condizionamento della zona industriale. L'uomo, 54 anni, si è schiantato frontalmente contro una vettura morendo sul colpo.

Inutile purtroppo l’intervento dell’elisoccorso.

Ferite di lieve entità per il 48enne automobilista. Sul posto diversi mezzi di soccorso e i vigili del fuoco. Dinamica al vaglio della Polizia Locale. Sembra che l'auto stesse uscendo da un garage a raso nel momento in cui il motociclista stava transitando per raggiungere la sua abitazione, a Sasso.

Gasperotti, grande appassionato di motociclette, lascia la moglie e due figli piccoli.