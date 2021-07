Il nubifragio sulla Vallagarina dell’altro giorno: un vero e proprio "fungo" di nuvole

MORI. Una foto davvero suggestiva: il temporale di martedì 27 luglio che si abbatte su Rovereto e la Vallagarina creando un vero e proprio “fungo di nuvole e acqua” che dal cielo scende sulla pianura.

E’ la foto scattata da Laura Miorelli, che ci racconta l’istante del clic.

«Io e il mio compagno stavamo scendendo in auto da Besagno, frazione di Mori, e ho visto questa particolare scena che mi ha colpito molto e che dovevo assolutamente immortalare.

Erano circa le 15.30.

Ho chiesto al mio compagno di fermarsi, o quantomeno di rallentare, dato che dietro di noi fortunatamente non arrivava in quel momento nessuno.

Così, dopo vari scatti mossi, col cellulare, è uscito questo scatto ed ero felice come una bimba!».