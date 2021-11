Da Ala al palco di X Factor: Sebastiano Cavagna è con i Karakaz

TRENTO. I primi sono stati “The Bastard Son of Dioniso”: era il 2009 e alla seconda edizione di X Factor erano arrivati al secondo posto vincendo il premio della critica.

Poi – e facciamo un salto al 2016 – c’è stata Caterina Cropelli cantante di Monclassico che era stata scelta dalla squadra di Fedez.

E ora c’è Sebastiano Cavagna che è di Pilcante di Ala e che sul palco del talent di Sky suona la batteria nel gruppo dei Karakaz.

I Karakaz – viene spiegato sul sito della trasmissione – sono un progetto musicale che nasce da un’idea del frontman, Michele.

Insieme a lui sul palco di X Factor 2021 ci sono Luigi, Massimo e Sebastiano. Il nome della band è un omaggio a suo nonno, partito da giovane per Caracas per cercare di costruirsi un futuro. Arrivano ai Live Show nel Roster di Hell Raton.

Nella prima fase di Audizioni i Karakaz portano un singolo “Useless”, che genera immediatamente in Hell Raton una grande curiosità.

I Karakaz sono tornati carichissimi sul palco dei Bootcamp di X Factor 2021 con una cover di “Satisfaction” di Benny Benassi. Hell Raton ha apprezzato molto la loro versione e ha deciso di dare alla band una delle cinque sedie del suo Roster.

Agli Home Visit hanno presentato una cover di “Out of Control” dei The Chemical Brothers. La loro energia travolgente ha nuovamente conquistato il giudice, riuscendo così ad ottenere un posto nel Roster di Hell Raton per i Live Show di X Factor 2021".

(foto da Instagram e dal sito di X Factor)