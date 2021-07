Chiara Ferragni in visita privata al castello di Avio: fioccano le visualizzazioni ma anche le critiche

AVIO. I social sono un’arma a doppio taglio: veicolano messaggi più velocemente e diffusamente di qualsiasi altro canale, ma ti espongono al pubblico giudizio, spesso e malvolentieri in maniera cruenta e anche poco obiettiva, con giudizi espressi un tanto al chilo. Ne sa qualcosa Chiara Ferragni, amata e odiata in maniera viscerale, quasi planetaria. La influencer, moglie di Fedez (oggi più politico che cantante), martedì 13 luglio ha trascorso del tempo in Trentino. In particolare è stata ad Avio, ospite dell’azienda tessile Falconeri, per un impegno di lavoro in collaborazione anche con l’Apt della Vallagarina. A quel punto è scattata la visita privata al castello di Avio, normalmente chiuso nelle giornate di lunedì e martedì.

Una influencer al castello: Ad Avio la visita di Chiara Ferragni Chiara Ferragni al castello di Avio. L'influencer da oltre 24 milioni di follower su Instagram ha pranzato ieri alla locanda del Castello e poi lo ha visitato, documentando il tutto con delle story su Instagram. La Ferragni ha visitato la Falconeri, l'azienda di produzione di filati e capi di abbigliamento in cachemire.

Il resto è un copione già visto ormai diverse volte, con Chiara Ferragni che si gode la visita, si fa fotografare all’ingresso e in alcune stanze interne, e le foto che finiscono sui social della influencer e vengono viste, e commentate, da migliaia di persone. Per la precisione oltre 230mila sul profilo Instagram della imprenditrice.

La presenza di Chiara Ferragni è stata pubblicizzata anche sul profilo Facebook del castello di Avio, bene del Fai, ma lì oltre ai clic sono arrivati anche i commenti, molti negativi, contrarissimi alla scelta di affidarsi alla influencer per promuovere il sito museale trentino.

Se l’intento era quello di far conoscere l'esistenza del castello di Avio anche al nutrito popolo dei social, missione compiuta. Poi, sa da qui si avrà in futuro un aumento delle visite vere, oltre alle visualizzazioni virtuali, è presto per dirlo.