Calliano, l'orso si arrampica sui balconi di un condominio

CALLIANO. Un orso che si arrampica sui balconi e poi si lascia cadere a terra con un'incredibile agilità, nonostante la mole imponente. Il tutto davanti agli occhi dei passanti e dei residenti in un condominio di Calliano, vicino alla chiesa, che hanno realizzato alcuni filmati postandoli su Facebook, come ha fatto Jessy Adeenaden.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Calliano, orso funambolo. A penzoloni dal balcone e poi il salto. Et voilà! Un secondo video mostra dal basso la discesa del plantigrado dal balcone dove si era arrampicato nella tarda serata del 5 maggio a Calliano (foto web)

La clamorosa incursione è avvenuta il 5 maggio poco dopo le 23. Anche la consigliera della Lega Mara Dalzocchio ha postato un video. Le reazioni di quella che sembra un'esibizione da circo le lasciamo sentire direttamente ai lettori...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Calliano, le incredibili acrobazie dell'orso che salta dal balcone Ecco il video postato su Facebook dalla consigliera provinciale della Lega Mara Dalzocchio martedì 5 maggio, attorno alle 23.30. Commento: "Calliano, poco fa un orso ha fatto la sua apparizione in centro storico"

Nell'auto che si vede nel video c'è il sindaco Lorenzo Conci: "Mi hanno chiamato alcuni residenti. Ero a casa e stavo andando a dormire. Mi sono vestito e quando sono arrivato in centro mentre stavo scendendo dall'auto qualcuno ha iniziato a gridare: 'Stai in macchina'. Due secondi dopo me lo sono visto passare davanti. È stato emozionante e mai avrei pensato di vedere un orso a spasso per Calliano. Per un po' l'ho seguito in auto ma poi si è dileguato. Chiamata la Forestale, adesso proviamo a vedere se riusciamo a rintracciato... da quanto mi è stato detto dovrebbe trattarsi di un esemplare di due-due anni e mezzo ma non si sa da dove possa essere arrivato".