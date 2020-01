Avio, il Comune aderisce alla campagna contro i mozziconi gettati a terra

AVIO. Anche il Comune di Avio ha aderito alla campagna nazionale «No mozziconi a terra»«No mozziconi a terra» lanciata dalla trasmissione di Canale 5 "Striscia la notizia". Lo rende noto lo stesso Comune precisando che, nel corso dell'anno, con il bilancio di previsione appena approvato verranno acquistati nuovi posacenere pubblici da distribuire sulle vie e piazze maggiormente frequentate.

Inoltre, si cercherà di sensibilizzare la popolazione ad un maggior rispetto delle aree pubbliche.

«È una battaglia di civiltà - ha commentato il sindaco Federico Secchi - che dobbiamo combattere tutti assieme. L'ambiente si protegge e si difende anche con piccoli gesti. Chiediamo uno sforzo a tutti ed in particolare ai fumatori, che ringrazio sin d'ora perché so che lo faranno e si adopereranno in tal senso».