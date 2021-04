Ala si tinge di rosa per il Giro: dopo le aiuole via al concorso per il balcone più rosa che c’è

ALA. C’è la biblioteca che ha allestito una “vetrina” di libri suggeriti, tutti con la copertina rosa. Ci sono poi i fari che illuminano palazzi e luoghi si tingeranno di rosa, i fiori delle aiuole saranno rosa, così come diversi allestimenti che si potranno trovare in centro e in altri luoghi di Ala.

Insomma ci si sta preparando in grande per accogliere la carovana del Giro d’Italia. Con i ciclisti che, probabilmente, si ricorderanno il passaggio visto che dovranno affrontare la salita che porta alla Sega di Ala. Una salita decisamente importante quella del 26 maggio.

Ma tornando alla scenografia, come detto il Comune di sta adoperando per far entrare la comunità nel “mood” del Giro. E chiede anche una mano ai cittadini. E per questo il servizio attività culturali, sport e turismo ha lanciato il concorso “Balconi in rosa”, che prenderà il via domani, 1 maggio.

Gli alensi potranno addobbare in rosa e a tema Giro d'Italia il loro balcone. Immortalandolo con la macchina fotografica o lo smartphone, potranno poi inviare l'immagine alla mail giroadala@gmail.com (specificando nome, cognome e numero di telefono).

Per farlo c'è tempo fino a dieci giorni prima della tappa, il 16 maggio,

Dal 17 maggio la pagina Facebook del Comune pubblicherà tutte le immagini, e allora scatterà la “gara di like”, fino al 23 maggio. I tre balconi più apprezzati saranno premiati con gadget a tema.

Ad aver già allestito gli spazi in rosa è la biblioteca comunale, con una bacheca speciale, fatta di libri e biciclette. Sempre in biblioteca c'è “LiberALA tappa: per chi ha voluto la bicicletta e ora deve pedalare”: è una bibliografia che raccoglie i consigli di lettura a tema due ruote, con i libri disponibili al prestito presenti tra gli scaffali.

Sempre la biblioteca ha lanciato un'iniziativa simile a quella dei Balconi in rosa: si intitola “PedALAndo fino alla Sega. Racconti per immagini di chi ce l'ha fatta”. Si chiede di inviare alla biblioteca le proprie foto fatte salendo alla Sega con la bicicletta, corredandole di consigli per escursioni in zona (sempre sulle due ruote, ma anche a piedi) sui bellissimi Lessini alensi. Le immagini verranno condivise sempre sui social del Comune.