Ala inaugura i nuovi campi da tennis coperti

ALA. Basta trasferte nei Comuni vicini per allenarsi durante i mesi freddi, ma soprattutto nuove prospettive per il Tennis Club Ala, che d'ora in poi potrà organizzare scuola di tennis per ragazzi e bambini. I tennisti alensi ora possono contare su un campo coperto: l'impianto di parco Bastie potrà essere utilizzato a pieno regime durante tutto l'arco dell'anno. Sabato 17 luglio l'inaugurazione dei campi, finalmente riqualificati.

Erano anni che gli appassionati di tennis di Ala aspettavano questo giorno. I campi da tennis non avevano la copertura, e pertanto si poteva giocare solo nella bella stagione.

I lavori ai campi da tennis al parco Bastie – di proprietà comunale e dati in gestione al Club – sono iniziati a marzo 2020. Hanno potuto contare su un finanziamento provinciale del 70% (dati direttamente a chi ha in gestione gli impianti), il restante è stato coperto dal Comune. Oltre alla copertura del campo, si è provveduto a realizzare una piccola palazzina comprendente spogliatoi, servizi, guardia medica e un piccolo ufficio. L'importo complessivo dei lavori è stato di circa 680 mila euro.

Il Tennis Club Ala è nato nel 1978, e fin dall'inizio ha basato la sua attività sulla gestione dei due campi a parco Bastie. Negli ultimi anni il bacino di utenza si è allargato. La priorità per il Tennis Club, come ha spiegato la presidente Assunta Azzolini, è sempre stata l'attività per i più giovani, con un buon numero di iscrizione da parte dei giovani; ma non poter garantire attività anche d'inverno si stava rivelando un handicap. In passato si è appoggiato alla palestra delle scuole medie, che però non era del tutto adatta al tennis. Di qui la decisione di progettare la copertura di un campo e realizzare una palazzina per gli spogliatoi a servizio. Un progetto impegnativo per il Club, ma il “sogno” si è realizzato grazie anche al sostegno del Comune e ai finanziamenti provinciali ottenuti.

Da febbraio il campo coperto è agibile. Per prenotare i campi c'è un moderno portale online, che gestisce in modo automatizzato gli orari. Al campo si allenano così le squadre alensi di tennis (sono ben cinque, nel campionato regionale: due in D2, due in D3 e una in D4). Il Club organizza ora anche corsi per adulti, grazie ai quali sono arrivati diversi volti nuovi. I progetti di scuola tennis per bambini e ragazzi verranno rafforzati. “Ci preme ringraziare tutti gli attori (professionisti, imprese ed enti del nostro territorio) che hanno permesso la realizzazione del progetto di riqualificazione dei campi da tennis comunali aiutandoci a vincere questa importante “partita””, ha sottolineato la presidente Azzolini.