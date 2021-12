Ala, i ladri fanno razzia a Natale

ALA. In questi giorni purtroppo anche i ladri fanno festa. Non nel senso che abbiano sospeso la loro attività, anzi: il momento è propizio per l’assenza da casa di famiglie che vanno in visita a parenti o vanno in vacanza (Covid permettendo). Così le abitazioni vuote lasciano libertà di azione ai topi di appartamento.

Ad Ala sono entrati in azione nella strada delle Madonne, rubando e facendo danni. Lo denuncia su Facebook la derubata, che rincasando la sera di Natale ha trovato la brutta sorpresa: cassetti svuotati e abbandonati sul letto (come mostrato nella foto in apertura). Altri abitanti nel quartiere ora dicono di avere paura. E c’è chi confida di avere subito colpi analoghi in un periodo recente.