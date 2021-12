Vaccino Covid ai bambini in Trentino: in due ore sono già 826 le prenotazioni

TRENTO. Alle 14, due ore dopo l'apertura, sono 826 le prenotazioni delle vaccinazioni contro il Covid-19 per i bambini nati tra il 2010 e il 2016 effettuate in Trentino.

Le somministrazioni delle prime dosi pediatriche verranno effettuate prevalentemente nella giornata di sabato, tranne a Rovereto, dove si vaccinerà venerdì pomeriggio, e Tione, lunedì pomeriggio.

Per la zona di Trento le vaccinazioni dei bambini saranno effettuate solamente nel Centro vaccinale di Lavis in via Giuseppe di Vittorio 24 (sede protezione civile) dalle ore 8 alle ore 20.

Nei punti vaccinali saranno presenti pediatri di famiglia che hanno dato la massima collaborazione nel supportare Apss in questa campagna vaccinale.

Per le somministrazioni sarà utilizzato il vaccino Pfizer pediatrico, con un dosaggio di 1/3 rispetto a quello somministrato dai 12 anni in su.