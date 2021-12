Vaccino, 1.300 posti per bambini all'hub di Lavis

TRENTO. Sono disponibili complessivamente 1.300 posti, nelle giornate di oggi 28 dicembre e giovedì 6 gennaio, per le vaccinazioni anti-Covid pediatriche nell'hub vaccinale di Lavis, in Trentino. Per aderire è necessaria la prenotazione.

Lo riporta il Tgr Rai di Trento. Le vaccinazioni si rivolgono ai bambini tra i cinque e gli undici anni, nati tra il 2010 e il 2016. I posti sono prenotabili sul Cup online dell'azienda sanitaria della Provincia di Trento.