Una Santa Lucia speciale per 14 studenti ciechi e ipovedenti seguiti dalla Cooperativa Irifor del Trentino

TRENTO. Una Santa Lucia davvero speciale quella vissuta da 14 studenti ciechi e ipovedenti seguiti dalla cooperativa AbC Irifor del Trentino. Grazie al prezioso contributo del Comitato Provinciale della Croce Rossa Italiana i giovani alunni hanno ricevuto in comodato d’uso un ausilio per il disegno tecnico ed a mano in rilievo.

“Tactipad”, questo il nome dello strumento, è un piano da disegno in gomma sul quale viene appoggiato un sottile foglio di plastica che consente di formare immediatamente un’immagine tattile. “Il disegno e la geometria sono spesso considerati off-limits per chi ha una disabilità visiva” racconta il direttore di AbC Irifor Ferdinando Ceccato “ma questo ausilio aiuta ad abbattere qualche barriera e consente ai nostri ragazzi di creare forme e immagini in rilievo. La Croce Rossa ci ha davvero fatto un dono molto importante, un dono che si può toccare con mano”.

Soddisfatti anche Alessandro Brunialti e Marilena Martinelli, presidente e vicepresidente del Comitato Trentino della Croce Rossa, nel vedere la gioia dei ragazzi alla scoperta di questo strumento speciale.

“Siamo molto felici” affermano “di vedere che gli aiuti che abbiamo ricevuto noi nel difficile momento che ci siamo trovati tutti ad affrontare possano trovare una così concreta espressione in favore di questi ragazzi. Il vero sostegno è quello che sa circolare nella nostra società, che si nutre di scambio, di fiducia e di condivisione”. C.L.