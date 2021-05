Un’altra croce sul lavoro: operaio cade dal ponteggio e muore

VARESE. Si continua a morire sui luoghi del lavoro. Una tragedia che sembra non avere fine. L’ennesima croce, purtroppo, è stata segnata nella mattinata di sabato 8 maggio, in provincia di Varese. Un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio a Tradate. A quanto emerso l'uomo sarebbe scivolato dalla struttura all'interno di un cantiere di un centro commerciale, cadendo nel vuoto per circa quattro metri.

I soccorritori del 118, con ambulanza ed elicottero, hanno fatto di tutto per rianimare l’uomo, senza riuscirci. Sulla dinamica dell’infortunio mortale indagano i carabinieri.

Si tratta della terza morte sul lavoro in quattro giorni in Lombardia. Il 5 maggio, a Busto Arsizio, sempre in provincia di Varese, è morto Christian Martinelli, di 49 anni, schiacciato da un'alesatrice nella fabbrica dove era , mentre il 6 in un cantiere a Pagazzano è deceduto Maurizio Gritti, travolto da una lastra di cemento. In Toscana, a Oste di Montemurlo, l’incidente che è costato la vita alla giovane mamma Luana D'Orazio, schiacciata dall'ingranaggio dell'orditoio. Nella giornata di venerdì 7 maggio l’infortunio mortale in Val Pusteria dove un agricoltore è rimasto schiacciato da una balla di fieno.