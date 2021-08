Tutti in coda sull’A22: i turisti sono tornati

TRENTO. Weekend di Ferragosto e giornata da bollino nero oggi (14 agosto) sull’A22, in entrambe le direzioni, per gli spostamenti dei turisti da e per le località di mare e montagna.

La foto che pubblichiamo mostra la lunga coda di questa mattina in autostrada in zona Ala-Avio.

Fin dall'alba ci sono stati rallentamenti per via del grande afflusso dalla Germania in direzione Italia, con code per traffico intenso tra Affi e San Michele carreggiata nord e tra Bolzano Nord e Ala/Avio in direzione Modena.

In Alto Adige traffico molto intenso sulle principali strade “delle vacanze”, sulla statale della val Venosta tra Lagundo e Silandro, sulla statale della val Pusteria e in Val Badia all'altezza di San Lorenzo di Sebato.

Secondo il presidente dell'Unione albergatori altoatesini Manfred Pinzger si è tornati alla situazione pre-pandemia, anzi la presenza di turisti è anche maggiore.