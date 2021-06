Villazzano, distrutto il chiosco self service per le mele

TRENTO. C’è chi nella notte fra il 14 e il 15 giugno, verso mezzanotte, ha sentito un forte botto. E quindi potrebbe esser stata l’uscita di strada di una macchina a distruggere il chiosco self service dell’azienda agricola San Giusto lungo via Asiago, a Villazzano.

Quello che è certo è che della piccola struttura in legno non resta quasi nulla come testimonia la foto che Gianpaolo Nicolini ha pubblicato su Facebook e che trovate allegata a questo articolo.

Il chiosco rappresentava un’idea nuova per promuovere i prodotti dell’azienda agricola. Proponeva infatti sacchetti di mele ma anche trasformati della frutta come succo e aceto. Il tutto con la modalità del self service.