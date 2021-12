Via Perini, tra un anno la ciclabile: resteranno due corsie, addio a 34 parcheggi

TRENTO. I lavori inizieranno tra meno di un anno, nell’autunno 2022. In via Perini a Trento arriverà una nuova ciclabile. Nuova pista ciclabile sul lato sud di via Fratelli Perini. Verranno eliminati 17 parcheggi blu sul lato sud e 17 a disco orario.

Il progetto è stato presentato questa mattina (20 dicembre) dal vicesindaco ed assessore ai lavori pubblico Roberto Stanchina e dall’ingegner Bruno Delaiti.

La nuova pista ciclabile interesserà la strategica via Perini, asse di congiunzione della città da est a ovest, da corso 3 novembre alla rotatoria di via Giusti.

La verifica del traffico ha permesso di documentare l’impossibilità di ridurre le corsie di marcia da due ad una sola. Si pensi che vi transitano 10.000 veicoli al giorno con punte di oltre 1.000 l’ora.

Il Servizio Opere di Urbanizzazione Primaria ha predisposto così il progetto esecutivo per poter realizzare un percorso ciclabile in una via della città particolarmente interessata dal traffico veicolare. Tale percorso ciclabile rappresenta un collegamento fondamentale est- ovest della rete delle piste ciclabili cittadina in prosecuzione della pista ciclabile realizzata sull'area ex Aziende Agrarie, direttrice che proviene dalle Albere (e quindi dalla pista ciclabile lungo l'Adige); esso permette inoltre un collegamento con le piste ciclabili a direzione nord/sud di via Giusti (proveniente da via Pio X), di via Endrici e via Mattioli, di corso Tre Novembre/via Piave/viale Verona e prosegue lungo la pista ciclabile di via Malfatti. E' un anello fondamentale della rete delle piste ciclabili.

Pertanto si è deciso di mantenere le due corsie lungo via Perini da corso Tre Novembre fino all'incrocio con via Bronzetti. Da via Bronzetti a via Giusti la via Perini verrà invece ridotta ad una corsia di marcia in quanto anche l'immissione attuale in rotatoria è ad una corsia di marcia. Per realizzare la pista ciclabile è quindi prevista l'eliminazione di una corsia di parcheggi e la localizzazione della pista ciclabile è sul lato sud della via, lato in cui non vi sono plateatici, vi sono minori passi carrai e minori accessi alle attività economiche.

Verranno quindi sacrificati i parcheggi posti attualmente a sud della via (17 parcheggi disco orario e 17 parcheggi blu) con particolare attenzione però a traslare sulle vie laterali i 2 stalli per disabili presenti.

Si realizzerà a sud un marciapiede largo un metro e mezzo e di una pista ciclabile larga 2 metri e mezzo. Tale larghezza è costante lungo tutti i 450 metri di pista ciclabile. Le corsie di marcia veicolare, già di larghezza ridotta, non subiscono modifiche fino all'incrocio di via Bronzetti. Verrà realizzato anche un nuovo impianto d’illuminazione in tutta la via con luci a Led a risparmio energetico. Molto importante dal punto di vista anche visivo la nuova alberata posta sul lato sud nel tratto finale della via; sul lato nord non è previsto il taglio di nessuna pianta. Il progetto applica le linee guide dettate dal Peba, Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sensoriali, per chi ha problemi di mobilità. C.L.