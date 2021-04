Vaccinazioni a Trento, anziani in attesa al freddo: scoppia la protesta

TRENTO. La fiscalità dell'attesa del secondo spaccato alle ore 9, ha creato malumori nella decine di anziani in attesa di entrate nel padiglione di Trento Expo per la somministrazione del vaccino.

La temperatura sotto lo zero ed il giro d'aria fastidiosissimo, hanno suscitato proteste tra i novantenni ed i loro accompagnatori ed i volontari della Protezione civile hanno avuto il loro daffare a placare le "ire" dei pazienti che poi hanno potuto accedere al salone riscaldato. Dentro, nella lunga fila di box, 10 postazioni per la somministrazione di vaccini, in base alle indicazioni segnate sul foglio dell'anamnesi.

Gentilissimi, calmi, cortesi e molto pazienti, sia gli addetti all'accettazione che alla esecuzione dell'iniezione stessa. Quindi una volta espletato il rito, i 15 minuti canonici di attesa nella sala adiacente i box. Il consiglio per tutti di restare a casa, controllare la temperatura ed applicare il ghiaccio. Vaccino fatto!