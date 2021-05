Trento. un questionario per conoscersi meglio: il progetto di Roncafort

TRENTO. Un questionario per conoscersi meglio e riuscire così a migliorare la qualità della vita sia singola che della comunità. “Reciprocità Roncafort” è la denominazione del progetto messo in campo dalle associazioni attive sul territorio: Aps Carpe Diem e Centro Astalli Trento hanno preso parte ad un progetto nazionale Pia.: povertà, inclusione, ambiente che ha come obiettivo quello di creare maggiore fiducia nei rapporti tra i residenti.

In effetti le presenze sono molteplici: al nucleo storico si affiancano le nuove famiglie. C'è chi arriva a Roncafort per lavoro e chi sempre per lavoro, lo lascia alla mattina per tornare alla sera.

Poi ci sono gli anziani e i bambini, ma anche un nuovo parco che contribuirà a creare quel senso di comunità in gran parte perso negli anni.

L'iniziativa è finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite il fondo europeo Fami.

La prima parte della realizzazione del progetto è quella di rispondere ad un questionario riservato ai residenti ( qui il testo completo https://forms.gle/hBtemKetLyxy7cRx8) che l’associazione Carpe Diem invita a compilare.

Si tratta di una serie di domande finalizzate a creare un profilo del residente, capire da quanti anni abita a Roncafort, se partecipa o meno alla vita associativa del rione e quali sono i luoghi abitualmente frequentati. Queste sono alcune delle domande alle quali si dovrà rispondere.

Le risposte saranno poi elaborate per arrivare ad un quadro complessivo alla base delle future scelte di eventi, incontri, attività e laboratori di quartiere.