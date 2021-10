Trento: “ultimo miglio” è elettrico per le consegne in Ztl

TRENTO. Parte in via sperimentale il progetto "TrenTo You", un servizio di consegna "ultimo miglio" rivolto a imprese di trasporto ed esercenti del centro storico per razionalizzare gli ingressi nella Zona a traffico limitato del capoluogo (Ztl) e ridurre l'impatto ambientale dei furgoni di trasporto.

L'iniziativa si inserisce all'interno del progetto europeo "Stardust", a cui il Comune di Trento ha aderito nel 2017.

Il servizio di consegna è effettuato, su incarico dell'amministrazione locale, dalla società in-house Trentino mobilità, che ha predisposto per la fase iniziale due veicoli elettrici da 3,5 tonnellate e un magazzino di 450 metri quadrati in località interporto per la logistica e il trasferimento delle merci.

"Al momento, il servizio si affiancherà all'offerta attuale per la consegna delle merci secche. L'obiettivo, proprio come avviene per una società commerciale, è crescere in relazione alla richiesta degli attori privati", ha spiegato il presidente di Trentino mobilità, Cristiano Mosca.

I due mezzi elettrici, per ordinanza del sindaco, potranno entrare nella Ztl 24 ore su 24, a differenza degli altri mezzi di trasporto merci, che devono rispettare le fasce orarie previste (7-10, 14-16).

"Se volgiamo rendere il servizio appetibile, e fare da apripista ad altre città italiane, come prevede il progetto europeo, dovremmo essere fiscali sul rispetto delle fasce orarie per i soggetti privati, evitando le aree grigie", ha concluso il sindaco Franco Ianeselli.