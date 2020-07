Trento, torna "Fiori al Centro" e la città diventa un labirinto fiorito tutto da scoprire

TRENTO. In questa fase di ripartenza dopo l’emergenza sanitaria, il servizio Gestione strade e parchi del Comune propone una nuova veste di Fiori al Centro, per contribuire ad un’idea di rinascita attraverso l’immagine del ciclo vitale delle fioriture e dare un segno tangibile alla valorizzazione e alsostegno delle realtà economiche del settore duramente provate da blocco delle attività degliultimi mesi.

Il filo conduttore di questa speciale edizione della manifestazione è l’intento di proporre il centro storico come un unico spazio di gioco per i bambini, una sorta di labirinto tutto da percorrere e da scoprire attraverso una caccia al tesoro individuale, da giocare quando si voglia e senza assembramenti, da soli o accompagnati da adulti.

Il percorso in dieci tappe, ideato da due operatrici ambientali (Gabriella Gretter e AnnaBrugnara), è descritto in un piccolo quaderno provvisto di mappa del centro storico, conosservazioni guidate, piccoli giochi da risolvere, disegni da eseguire e colorare, che sarà disponibile presso l’Ufficio relazioni con il pubblico e l’Azienda per il turismo Trento,Monte Bondone e Valle dei Laghi.

Una volta completato il percorso, almeno per metà delle tape previste, sarà possibile, fino adesaurimento scorte, ritirare un piccolo gadget come premio presso gli stessi uffici, dovesono in distribuzione anche il pieghevole6 percorsi alla scoperta di Trento e del paesaggiotra la città e la montagna e la guida ai giardini pubblici della città Verde a Trento.

Nella costruzione del percorso grafico del gioco sono state coinvolte associazioni attive nelsociale, in stretta e fondamentale collaborazione con il servizio Beni comuni e gestioneacquisti e l’ufficio Politiche giovanili. In questo contesto è stata presentata una proposta dicollaborazione da parte di Anffas volta alla sottoscrizione di un patto di collaborazione conl’Amministrazione per arricchire le aiuole attraverso illustrazioni artistiche legate alletematiche ambientali, in coerenza con l'articolo 29 della Convenzione sui diritti dell'infanziae dell'adolescenza.

I disegni sono stati realizzati grazie alla creatività dei giovani ospiti delCentro Per.La., che firmano anche l’immagine di copertina della guida alla caccia al tesoro.Sono state sei le realtà economiche del settore florovivaistico e della realizzazione digiardini che hanno risposto al bando proposto dall’Amministrazione comunale.

A ciascunoperatore andrà un corrispettivo di 650 euro per la realizzazione di un’aiuola di 9 metriquadrati in vari punti del centro storico: piazza Santa Maria Maggiore, via Oss Mazzurana,via Roggia Grande, piazzetta Nicolò Rasmo, via del Simonino e piazza Vittoria. I giardiniericomunali, come di consueto, preparano le basi di lavoro e realizzano direttamente alcuniallestimenti in luoghi di particolare prestigio, come la grande aiuola “labirinto” già pronta inpiazza Cesare Battisti.

L’iniziativa è avvalorata dal marchio Unicef Città amica dei bambini e degli adolescenti.