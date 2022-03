Trento, torna dopo due anni la Fiera di San Giuseppe. Già in coda per vedere gli animali

TRENTO. Gli animali della Mostra mercato per i bambini. Le bancarelle con piante e fiori per dare il benvenuto alla primavera.

Torna – dopo due anni di stop causa pandemia - la Fiera di San Giuseppe a Trento.

Questa mattina, 19 marzo, già coda per entrare alla 75ma Mostra dell’Agricoltura nel polo espositivo di via Briamasco, con gli animali per la gioia dei più piccoli. Apertura 9-19 oggi e domani. La Mostra dell’Agricoltura ospiterà al suo interno anche “La Casolara”, manifestazione dedicata alle migliori produzioni di formaggio ed ai prodotti lattiero caseari provenienti dal Trentino e da tutto l'arco alpino, Non manca nemmeno lo autonomo di “Domo”, il settore riservato all'edilizia, al risparmio energetico ed alle nuove tecnologie

Domani, domenica 20 marzo, dalle 7 alle 19, ci saranno circa 550 bancarelle nelle vie del centro. Nell’area di piazza Duomo e di via Rosmini saranno presenti, come di consueto, espositori di fiori, piante e prodotti dell’agricoltura, mentre le associazioni di volontariato, che presenteranno le loro attività, saranno disposte nelle vie Garibaldi, Mazzini, Oss Mazzurana.

Per permettere il regolare svolgimento dell'iniziativa è stata decisa l'istituzione di divieto di transito veicolare e di divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutta la giornata del 20 marzo, a partire dalle 00 fino al termine delle operazioni di sgombero e di pulizia delle strade, sulle seguenti vie o piazze: via del Suffragio, via S. Pietro, largo Carducci, via Dordi (divieto di transito tra l'intersezione con piazza Vittoria parte ovest e l'inizio di via Dordi con l'obbligo di svolta a sinistra lungo la stessa piazza Vittoria direzione via Calepina), Via Garibaldi, via Oriola, via Mantova, via Oss Mazzurana, via Manci, via Roma, via Pozzo, via Orfane, via Cavour,via del Simonino, via Santa Maria Maddalena, via C. Esterle, via Borsieri, via del Torrione, via Belenzani, piazza S. Maria Maggiore, piazza Duomo, piazza D’Arogno, via Verdi, via Alfieri, via Maffei, via G. Galilei, via Prati, via Mazzini, via della Prepositura, via Rosmini, via Bomporto, via Inama e via Zanella.

Parcheggi supplementari

In occasione della fiera di S. Giuseppe ma anche di sabato 19 marzo, viene ampliata l'offerta dei posti auto disponibili mediante l'apertura al pubblico di alcuni spazi gestiti da scuole, gruppi o associazioni, quali parcheggi supplementari.

Scuole: Iti Tambosi Pozzo via Brigata Acqui 17, sabato dalle 9 alle 19; domenica dalle 10 alle 20. Liceo da Vinci via Giusti: sabato dalle 14 alle 19; domenica dalle 9 alle 19. Iti Tambosi Pozzo via Barbacovi: sabato e domenica dalle 9 alle 19. Istituto Salesiani M. Ausiliatrice via Barbacovi 22: sabato dalle 14 alle 19: domenica dalle 8.30 alle 20.30. Bresadola via del Travai: sabato dalle 14 alle 19.30 Gruppo Cngei; domenica dalle 8 alle 19.30 Sezione Scout TN 12. Manzoni c.so Buonnarroti: sabato Non assegnato; domenica dalle 8 alle 19.30 Meninos de rua. C.L.