Trento, raid vandalico nel garage del Tridente: in azione i ladri di stemmi delle auto

TRENTO. Il furto degli stemmi delle macchine era una moda degli anni settanta e con la stella della Mercedes al centro dell'interesse ne era nata anche una realtà di collezionismo con frequenti scambi e pezzi rari. Altre volte però al furto si sostituiva l’atto vandalico, perché i ladri non sempre riuscivano a togliere il simbolo della marca senza arrecare danni alla carrozzeria.

Poi tutto è passato di moda fino a qualche giorno fa quando nei garage del Tridente si è tornati a rubare i simboli delle marche delle autovetture parcheggiate. Questa volta però non si tratta di una bravata quella segnalata dai residenti, ma di un raid vandalico che non solo ha interessato i simboli, ma anche gli specchietti, carrozzerie e pneumatici.

L'accesso al garage sarebbe possibile solo con la chiave, ma evidentemente i frequenti cambi di inquilini hanno fatto in modo che in giro ci siano delle chiavi nelle mani sbagliate. Una volta entrati ci si trova di fronte a dei posti macchina aperti non sorvegliati e quindi l’insano divertimento è purtroppo garantito.