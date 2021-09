Trento, pedone investito da un’auto in San Martino

TRENTO. Momenti di apprensione a Trento nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 8 settembre, nel rione di San Martino.

Un uomo è stato investito da un’auto mentre percorreva la stretta via del centro a piedi.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava facendo retromarcia dopo essersi accorto di avere imboccato in contromano la strada.

Una questione di pochi secondi: l’inizio della manovra, lo’auto che si muove e il passante che cade a terra investito senza essere visto dall’automobilista.

Sono stati alcuni passanti che hanno assistito all’incidente a chiamare i soccorsi, arrivati in pochi minuti. L’uomo è stato caricato sull’ambulanza e trasportato in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove fortunatamente è stato ricoverato non in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia locale che ha svolto i primi accertamenti e che ora dovrà stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.