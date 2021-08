Trento: partiti (in ritardo) i lavori per l’attraversamento pedonale in via Brennero

TRENTO. Nuovo attraversamento pedonale semaforizzato in via Brennero a Trento.

Sono iniziati questa mattina (23 agosto) – dopo l’annuncio che sarebbero iniziati circa un mese fa - i lavori per la realizzazione - in via Brennero - di un attraversamento pedonale semaforizzato di collegamento del complesso Magnete con il Top Center.

Le opere comporteranno, per il tempo strettamente necessario alle varie fasi lavorative, l’istituzione divieti e modifiche della viabilità.

In particolare in via del Brennero di divieto di transito pedonale e di restringimento carreggiata nel tratto compreso tra l'incrocio con via Pergher e il civico 159; restringimento carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata per i posti auto situati nella viabilità parallela alla principale all'altezza del civico 135 del Magnete; divieto di transito pedonale lato est, nel tratto compreso tra l'entrata al centro commerciale Top Center e l'ingresso alla stazione di servizio (civico 304); restringimento di carreggiata con chiusura alternata delle corsie di marcia, sia in direzione nord che in direzione sud, all'altezza del centro commerciale Top Center e del civico 135 del Complesso il Magnete.

Questi provvedimenti viabilistici erano stati istituiti inizialmente fino al prossimo 6 settembre ma lo spostamento della data d’inizio sicuramente allungherà i tempi. I lavori sono a cura dell'Impresa Euro Scavi s.r.l. C.L.