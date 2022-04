Trento, orologio della Torre civica: via al consolidamento dei quadranti

TRENTO. Sono iniziati questa mattina i lavori e serviranno sei giorni circa per concludere il consolidamento dei quadranti dell’orologio della torre civica in base al progetto approvato dalla Soprintendenza per i Beni culturali.

A metà agosto della scorsa estate erano caduti dei frammenti di intonaco ai piedi della facciata ovest della Torre, all’angolo con il Museo Diocesano. Il distacco si è verificato sull’angolo in basso a destra del quadrante ovest dell’orologio. Per ragioni di sicurezza l’area sottostante era stata subito transennata.

I lavori di verifica e consolidamento dei quadranti degli orologi posti sui lati ovest, sud ed est sono iniziati sul quadrante ovest. Da lunedì 11 a mercoledì 13 i tecnici passeranno in via Garibaldi con conseguente chiusura del traffico veicolare. A lavori conclusi verranno tolte le barriere davanti al Museo Diocesano Tridentino. C.L.