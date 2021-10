Trento, notte brava nel parco di Gardolo: bruciati i tavoli in legno

GARDOLO. Notte brava al Parco ex Segheria di Gardolo dove i soliti ignoti si sono divertiti a bruciare i tavoli in legno, abbandonando poi immondizie in quantità. Il Parco ex Segheria fa parte del gruppo dei “minori” della nostra città e così viene poeticamente descritto sul sito del Comune: «Piccolo fazzoletto di verde ai margini del centro storico del sobborgo di Gardolo, ma non per questo poco frequentato, il giardino cosiddetto dell’ex segheria offre possibilità di svago ad anziani e bambini del quartiere. Un vialetto alberato sfrutta l’ombra di alcuni tigli per affacciarsi su una semplice ma apprezzata area giochi, pensata soprattutto per i più piccoli. Una piramide di rete riprende la forma della chioma delle conifere che formano un piccolo boschetto poco dietro, proprio dirimpetto ad importanti centri di aggregazione come la biblioteca e la sede locale degli alpini». Però tutta questa poesia non ha per nulla condizionato chi ha deciso di divertirsi appiccando dei fuochi che per fortuna, non si propagati pur in presenza di foglie e rami secchi.

Un ulteriore azzardo è dato dal fatto che il parco si trova in una zona molto frequentata, praticamente di fronte alla sede della Circoscrizione e vicino alla piazza di Gardolo ed al teatro.

I residenti oltre all’atto vandalico, segnalano anche la presenza di telecamere che potrebbero essere utili per individuare i responsabili.