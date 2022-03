Trento, no Green Pass ancora in piazza Dante, ma per il monologo di Tosatto

TRENTO. L’ormai ricorrente manifestazione no Green pass del sabato pomeriggio questa volta è stato uno spettacolo teatrale col monologo del genovese Andrea Tosatto dal titolo “Ritorna libero in tre mosse”. Un incontro in cui sono stati illustrati anche i prossimi appuntamenti dei manifestanti.

Domani appuntamento davanti alla Casa di Riposo di Borgo per solidarizzare – è stato detto – con una signora non vaccinata alla quale sarebbe stato comunicato telefonicamente che la mamma è in fin di vita, ribadendole contemporaneamente il divieto di darle l’ultimo saluto.

Venerdì mattina presidio in solidarietà di quegli operatori sanitari guariti dal Covid, ma non riammessi al lavoro e – è stato aggiunto ancora – contro l’assunzione del personale in sostituzione albanese e ucraino.

Sabato infine i no Green pass prenderanno parte alla manifestazione contro il by pass ferroviario. D.P.