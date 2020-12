Trento, la polizia ferma un'auto per un controllo e all'interno trova della marijuana

TRENTO. Nel corso dell’attività di controllo del territorio nella zona nord della città, un equipaggio del Nucleo Volanti, ha fermato e controllato due giovani, rispettivamente di 25 e 22 anni, domiciliati in provincia di Trento, operai di una cooperativa di costruzioni.

All’atto della verifica dei documenti da parte degli agenti della Questura di Trento, non appena il conducente ha abbassato il finestrino per esibire il documento, dall’autovettura è fuoriuscito un forte odore di marijuana.

Pertanto l’equipaggio della Volante ha intimato ai due di scendere immediatamente dal veicolo. Nel mentre uno degli agenti controllava a vista i due giovani, l’altro ha iniziato a perquisire l’autovettura.

All’interno dell’abitacolo, occultata in un vano ricavato dietro al portacenere, gli agenti hanno scoperto due confezioni con all'interno della marijuana per un totale di circa 120 grammi, ed un valore di circa 1000 euro. Ma una volta venduta in singole dosi in grado di fruttare anche il doppio ai pusher.

I due sono stati entrambi denunciati.