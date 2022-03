Trento, la ciclabile si rifà il look: interruzione in via Brennero

TRENTO. Si rifà il look alla pista ciclopedonale di via del Brennero; come gli utenti - siano essi pedoni, ciclisti o “monopattinisti” - hanno potuto notare, da ieri la congiunzione ciclopedonale con la città sul lato ovest è impraticabile. Gli operai della ditta incaricata, infatti, da ieri stanno operando al momento nel tratto compreso tra l’Aci e la rotonda dei Caduti di Nassiryia, stanno raschiando il manto consunto di color rosso e grigio che verrà successivamente sostituito.

Come scrive nelle info dislocate alle varie intersezioni ed alle fermate degli autobus, la responsabile dirigenziale del servizio gestione strade e parchi, l’ingegnera Claudia Patton, è stato istituito il divieto di transito ciclopedonale lungo la pista di via del Brennero, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ambrosi e via Pranzelores.

Il provvedimento è attivo da ieri, 28 marzo e verrà completato entro il 22 aprile prossimo. Sono stati garantiti, d’accordo con i frontisti, gli accessi carrai e pedonali alle varie abitazioni. C.L.