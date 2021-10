Trento, l’Admo festeggia oggi il traguardo dei 100 donatori di midollo osseo

TRENTO. Oggi, sabato, 2 ottobre, Admo Trentino Odv accoglierà nella propria sede di via San Marco 38 a Trento i generosi donatori effettivi di midollo per un’occasione davvero speciale. Dal 1992, anno di fondazione di Admo Trentino, sono più di 100 i trentini iscritti al registro nazionale Ibmdr che hanno donato il proprio midollo osseo, perché compatibili con un malato di leucemia o di altre forme gravi di malattie ematologiche ed in attesa di una nuova vita. 100 donatori di midollo osseo, un dato che riempie di gioia.

È un traguardo particolarmente significativo, soprattutto perché la compatibilità tra donatore e ricevente non consanguineo è rarissima: 1 su 100.000. Questa importante meta è stata raggiunta grazie al costante lavoro di sensibilizzazione sul territorio trentino dei volontari Admo e grazie anche alla preziosa collaborazione con il Centro Trasfusionale dell'Ospedale Santa Chiara di Trento, guidato dal dott. Attilio Cristallo.

Una tendenza in crescita, anche durante il lockdown. Nel 2020, nonostante la pandemia, la nostra provincia si è distinta per la sua generosità. Sono stati infatti 11 i donatori effettivi, un dato altissimo per la nostra provincia. In pieno lockdown, quando tutta l'Italia si è fermata, al Trasfusionale di Trento 2 donatori hanno donato il proprio midollo, superando gli ostacoli dovuti al Covid. A fronte di ciò la direttrice nazionale del Registro Italiano, dottoressa Nicoletta Sacchi, ha elogiato la nostra Associazione per il risultato raggiunto, non solo per i donatori effettivi, ma anche per l'alto numero di nuovi iscritti, ben 680.

Un ringraziamento speciale, da Admo ai donatori di vita Admo Trentino ci tiene a ringraziare personalmente chi ha reso possibile tutto questo: i donatori, la vera linfa vitale e cuore pulsante dell’associazione. Alcuni di loro hanno messo da parte le proprie paure, tutti si sono messi a disposizione completamente e con grande generosità, compiendo un gesto che racchiude amore per il prossimo. Un prossimo che non conosceranno mai, perché la donazione è gratuita e anonima. È difficile immaginare un gesto che sia più altruista di questo.

Il direttivo di Admo Trentino ha deciso di organizzare la “Giornata del donatore”, proprio per incontrare ed ascoltare queste persone generose. Saranno presenti anche alcuni trapiantati e non mancheranno i volontari attivi. In questa occasione Admo vuole dire un semplice “Grazie” a chi ha cercato di dare una nuova speranza di vita, senza volere nulla in cambio: avete reso il mondo un posto migliore e dimostrato che il futuro si cambia così, una vita alla volta. Un altro “Grazie”, non meno importante, è per i dottori del Centro Trasfusionale di Trento, che parteciperanno alla giornata del 2 ottobre: il dottor Paolo Gottardi, la dott.ssa Nadia Ceschini, la dott.ssa Anna Stanizzi e la dott.ssa Angelica Moro che, con tanta passione, accolgono tutti i nuovi potenziali donatori di midollo.

Come diventare potenziale donatore di midollo osseo?

Ad oggi gli iscritti ad Admo Trentino sono più di 11.200; da quasi 30 anni l’associazione promuove il messaggio del dono, attraverso incontri scolastici, serate informative e momenti legati allo sport, nella speranza che molti giovani diventino speranza di vita! Per diventare potenziali donatori di midollo osseo, è necessario avere un’età compresa tra i 18 ed i 35 anni, pesare più di 50 chili e godere di buona salute. Una volta inseriti nel registro nazionale tramite un prelievo di sangue chiamato “tipizzazione”, il potenziale donatore resterà disponibile fino ai 55 anni di età. Admo Trentino si occupa di reclutare potenziali donatori di midollo osseo che si mettano a disposizione per non consanguinei. Esiste, tuttavia, un grande numero di trentini che hanno donato per un proprio famigliare. Saremo felicissimi di accogliere e conoscere anche le storie di questi donatori. C.L.