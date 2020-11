Trento, il Comune riorganizza l'amministrazione: nascono 4 settori

TRENTO. Via libera della Giunta comunale di Trento alla riorganizzazione della struttura amministrativa comunale. Il provvedimento, adottato oggi, 30 novembre, prevede la modifica dell'assetto attuale, in vista di un efficientamento dei servizi e una valorizzazione del personale amministrativo. A quanto riferito dal sindaco Franco Ianeselli, la riorganizzazione «incarna i principi della nuova legislatura, sulla base della nuova strada intrapresa nell'amministrazione della città».

Il provvedimento, che approderà domani in Commissione politiche sociali e per il decentramento, in vista della ratifica in Consiglio comunale, prevede l'accorpamento di servizi in base a settori omogenei, identificati in quattro ambiti: cultura e istruzione, welfare e partecipazione, pianificazione urbana e ambiente, semplificazione.

La riorganizzazione prevede inoltre l'avvio di un progetto specifico di mobilità e rigenerazione urbana, un servizio di transizione ecologica e la separazione dei servizi di edilizia pubblica e privata.