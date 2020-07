Trento, il centrodestra candida a sindaco Andrea Merler

TRENTO. Sarà l’avvocato Andrea Merler il candidato sindaco per il centrodestra autonomista in vista delle prossime elezioni comunali a Trento, che si svolgeranno il 20 e 21 settembre 2020.

"Una scelta basata sulla necessità di puntare su una persona con una lunga esperienza e profonda conoscenza della macchina comunale e che permetta di includere nella coalizione la lista civica "Trento Unita per Merler Sindaco" che raccoglierà vari amministratori e persone della società civile", dichiara in una nota il Centrodestra autonomista per il Comune di Trento.

"Rispetto alla sua figura - continua la nota - sono stati particolarmente apprezzati e condivisi la stima ed il sostegno pubblico espressi in questi giorni dal dott. Pietro Patton, ex Direttore Generale del Comune di Trento, figura di alta levatura e molto apprezzata nel Comune di Trento".

"Andrea Merler, 37 anni, avvocato ordinario, ha una lunga esperienza nel Comune di Trento: 4 anni come consigliere di Circoscrizione a Gardolo e ben 11 anni in Consiglio comunale a Trento. Sposato con Giulia e padre di 3 figli, Merler è Capogruppo consiliare, Presidente della Commissione Vigilanza e società partecipate del Comune di Trento nonché membro della Commissione Urbanistica. Onestà, competenza, grinta, ampia conoscenza della macchina amministrativa e passione politica sono le caratteristiche fondamentali che porterà nel suo ruolo di candidato Sindaco, per il centro destra autonomista".