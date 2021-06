Trento, gli intrepidi alla prova del fiume: un trionfo il “Palio dell’Oca”

TRENTO. Il gran giorno dedicato al Palio dell’Oca è finalmente arrivato. Alle 18, dalle “roste” dell’Adige, i 44 equipaggi in gara - in rappresentanza dei rioni e dei sobborghi di Trento – sono scesi in acqua per darsi battaglia nell’entusiasmante sfida in zattera lungo il fiume sufficientemente mosso. Nove le prove da superare, come sempre nel minor tempo possibile. Tra gli equipaggi al via anche l’ultima vincitrice del Palio, San Giuseppe, che ha provato a ripetere il trionfo ottenuto nel 2019.





























































































Il Palio dell'Oca: gli equipaggi sfidano il fiume per contendersi il trofeo Alle Feste Vigiliane il Palio dell'Oca rappresenta uno dei momenti da sempre più divertenti e appassionanti: gli equipaggi sono tornati a sfidarsi lungo il fiume Adige (foto Claudio Libera)

Alla fine la vittoria è andata all'equipaggio di Spini di Gardolo che ha battuto i Bolleri. Ma il vero successo è di tutta la città tornata a vivere la sua festa più bella.

A fare da apripista alla gara, fuori concorso, le Truppe Alpine dell’Esercito con un equipaggio ed una zattera del 2° reggimento Genio Guastatori della Brigata Alpina “Julia” che, come consuetudine, ha fornito anche gli assetti per il soccorso in acqua, cooperando in sinergia con i Vigili del Fuoco e sotto il coordinamento di Trentino Wild – Rescue Project. A commentare la gara Francesca Merz e Michelangelo Felicetti.

Alle 20.30 circa il fiume Adige sarà nuovamente protagonista con uno dei momenti più attesi delle Feste Vigiliane, la Tonca. Dal ponte di S. Lorenzo, il Giudice che ha presieduto il Tribunale, Lucio Gardin, si affaccerà dalla tradizionale “torre Verde” per leggere la tanto temuta sentenza; dal ponte la gabbia, con il “condannato”, sempre lui, il leggendario Giorgio Vianini, è stata ripetutamente calata nelle gelide acque.

Ma il carnet di offerte di questa domenica 20 giugno non si è concluso così; infatti sono state tante le proposte pronte a soddisfare ogni gusto del pubblico. In Piazza Duomo, ad esempio, alle 18 e alle 19 sono partiti i due turni di visite guidate “A passo Duomo”, piccolo tour attorno al Duomo per conoscere una delle più belle cattedrali d’Italia, a cura del Museo Diocesano Tridentino. Le visite proseguono; prenotazioni allo 0461 234419 (10-13 e 14-18, tutti i giorni tranne il martedì), con un massimo di 20 partecipanti per visita. Al Parco dei mestieri al Quartiere Le Albere, alle ore 19 e 21, spazio ad “Un abbraccio tra musica e danza”, doppio appuntamento con gli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Bonporti ed il Conservatorio di Trento che, per la prima volta dopo la pandemia, hanno presentato finalmente al pubblico le loro performance.

Una serata dedicata alla musica ed alla danza proseguita con lo show on air di Radio Nbc in piazza Battisti per “Radio sotto le stelle”, con il “Musicastello” al Buonconsiglio, per ascoltare il meglio del Coro Croz Corona di Campodenno e del Coro Paganella di Terlago e con la serata in danza a ritmo di suggestive musiche rinascimentali curata dal Gruppo Culturale Zivignasto 87 in piazza Battisti.

E dopo la finale del concorso di karaoke “Re per una notte”, in scena in piazza Duomo, tutti in piazza Fiera per uno show imperdibile tra musica, cinema e sand art, realizzato appositamente per le Feste Vigiliane ed intitolato “Sinfonia nella sabbia”. L’Orchestra Giovanile Trentina, diretta dal maestro Andrea Fuoli, con alcune tra le più belle colonne sonore del cinema di sempre, accompagnate dai disegni di sabbia realizzati in tempo reale dall’artista trentina Nadia Ischia e proiettati su maxischermo. E per chiudere la giornata con un sorriso e della buona musica, appuntamento in via Verdi con “Un comico urgente in via…” ed il buonumore portato da uno tra i migliori “medici” italiani: Norberto Midani. Infine tutti in piazza Battisti con lo show live di Radio Nbc.

Per avere info e assistenza nelle fasi di prenotazione chiamare il numero verde 800013952 della biglietteria del teatro Auditorium, attivo dal lunedì al sabato (10-13, 14-18). Il numero sarà attivo anche domenica prossima, 27 giugno, con lo stesso orario. Per ulteriori informazioni sul programma visitare il sito www.festevigiliane.it