Trento, giovane denunciato per detenzione di sostanza stupefacente

TRENTO. Accanto alle numerose sanzioni a seguito dei controlli realizzati per contrastare il propagarsi del coronavirus, agenti della Questura di Trento hanno identificato due giovani italiani, mentre percorrevano a piedi via Bolzano. I due, che non hanno saputo giustificare la loro presenza in quella zona, sono stati sottoposti a perquisizione personale, durante la quale gli agenti hanno rinvenuto addosso ad uno dei due della marijuana.

A seguito di una perquisizione domiciliare sono stati sequestrati altri 10 grammi di droga. Per tale motivo, oltre alla contestazione della violazione amministrativa di euro 280 per entrambi, uno dei due giovani è stato denunciato, anche, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.