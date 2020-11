Trento, gel per i pavimenti al posto dell'igenizzante, multa e chiusura del negozio

TRENTO. Al posto del gel igienizzante da mettere a disposizione della clientela era stato posizionato un prodotto per l’igiene della casa e dei pavimenti. Lo hanno scoperto gli agenti della poliza locale - Nucleo commercio e Pubblici esercizi, durante un controllo effettuato assieme ad operatori del Servizio Veterinario dell’Apss in un esercizio commerciale gestito da extracomunitari nella zona di via Prepositura.

Nell’attività commerciale, già oggetto di controlli e provvedimenti sanitari nel recente passato, venivano riscontrate ulteriori irregolarità rispetto ai protocolli di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid.

E' scattata la multa con la chiusura provvisoria dell’attività per 5 giorni.