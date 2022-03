Trento, Friday for future: scritte e carbone davanti al palazzo del commissario del governo

I Friday for Future sono all'ottavo sciopero globale per la giustizia climatica; dopo tre anni gli studenti sono ancora in piazza - anche a Trento - per dire che un mondo senza guerre e senza ingiustizia climatica è ancora possibile. Gli organizzatori vorrebbero far togliere dal corteo le bandiere dell'Ucraina che gli attivisti invece continuano a far sventolare. Secondo loro le bandiere indicano comunque una nazione che come le altre non rispetta comunque la salute del nostro pianeta. C.L.