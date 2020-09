Trento Film Festival, la Genziana d'Oro per il miglior film va ad «A Tunnel»

TRENTO. Il film «A Tunnel», di Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili, ha ricevuto la «Genziana d'oro» come miglior film in concorso alla 68/a edizione del Trento Film Festival della montagna. Per la prima volta ad aggiudicarsi il premio (foto in alto), intitolato alla «Città di Trento», è una pellicola che rappresenta il Paese ospite della rassegna cinematografica, la Georgia.

La «Genziana d'oro» per il miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna (premio Cai, foto qui sopra) è stata assegnata al film «The wind. A documentary thriller», del polacco Michal Bielawski.

La «Genziana d'oro» per il miglior film di esplorazione o avventura (Premio «Città di Bolzano») è stato conferito a «Sidik and the panther» (foto qui sopra), di Reber Dosky, mentre la «Genziana d'argento» per il miglior contributo tecnico-artistico è stata assegnata a «Sicherheit 123», di Florian Kofler e Julia Gutweniger, e, quale miglior cortometraggio, a «Then comes the evening», di Maja Novakovicé.

Il premio della giuria è andato al documentario «Alpinist: confession of a cameraman», dei coreani di Kim Minchul e Lim Iljin, mentre la menzione speciale a «Polyfonatura», di Jon Vatne.