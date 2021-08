Trento, Ferragosto con visita guidata al Museo Diocesano

TRENTO. Il Museo Diocesano Tridentino propone oggi, domenica 15 agosto, alle ore 16.15, una visita guidata alla collezione permanente ed alla mostra temporanea “Guido Pajetta. Diario intimo”. Il percorso offre l'opportunità di conoscere il rinnovato allestimento delle sale della pinacoteca e le nuove opere esposte nelle sale di Palazzo Pretorio. La visita guidata è compresa nel biglietto d'ingresso al Museo; per partecipare all'iniziativa non è necessaria la prenotazione. Ritrovo ore 16.15 in biglietteria.

Il Museo Diocesano Tridentino

Fondato nel 1903, il Museo Diocesano Tridentino conserva, studia e valorizza un patrimonio storico-artistico unico. Percorrere le sue sale, riallestite nel 2021, significa intraprendere un suggestivo viaggio alla scoperta della vita artistica, culturale e religiosa di una comunità e di un territorio guidati per secoli dai Principi vescovi, massime autorità civili ed ecclesiastiche del luogo. Le opere, che spaziano dall’XI al XX secolo, provengono dalla cattedrale di San Vigilio e dalle chiese della diocesi: danno conto della ricca produzione artistica locale e del suo articolato rapportarsi con le culture limitrofe, in particolare con quella veneta, lombarda, austriaca.

“Guido Pajetta. Diario intimo” 5 maggio - 23 agosto

La mostra, allestita nelle sale del piano terra, è dedicata al pittore milanese Guido Pajetta (1898-1987), artista poco noto al grande pubblico, ma di primissimo piano nel panorama artistico del Novecento. Figura originale e complessa, Pajetta ha attraversato quasi interamente il secolo scorso, incontrandone gli stili e i personaggi più importanti, ma rimanendo sostanzialmente libero da etichette nella sua indagine artistica. C.L.