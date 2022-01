Trento, esauriti in poche ore i “buoni” per i Taxi rosa

TRENTO. "Nel prendere atto del grande successo dell’iniziativa Taxi Rosa 2022 si informa che tutti i carnet disponibili sono stati assegnati già nella giornata di ieri”.

Così la nota del Comune di Trento che informa che ieri, 24 gennaio, erano già terminati i buoni taxi pensati per le donne. Buoni che erano stati “offerti” al termine delle settimana scorsa.

Si tratta in pratica di un carnet di 10 buoni ciascuno dal valore di 5 euro pensati per tutte le donne (dai 16 anni in su) e da utilizzare nelle ore notturne (dalle 22 alle 6) o, fino a quanto durerà l’emergenza sanitaria, 24 ore su 24.