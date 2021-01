Trento, demolita la palazzina dell’Ottocento che ospitava la pizzeria Veruschka

TRENTO. Crolla la storica palazzina di via Grazioli che ospitava la pizzeria Veruschka. Edificio che un comitato di residenti aveva cercato inutilmente di salvare. Invece ieri, con un blitz che gli abitanti della zona hanno definito di stampo militare, in poco più di mezza giornata è stata demolita tre quarti della palazzina costruita nel 1899 in Via Grazioli.

Trento, crolla il palazzo che ospitava la pizzeria Veruschka: gru demolitrice in azione Al posto dello storico edificio con pergolato sarà realizzato un palazzo alto sei piani. Contro la demolizione un comitato di residenti (video di Daniele Panato)

Non solo, ma mentre gli operai erano al lavoro il cantiere era presidiato dagli uomini della sicurezza ed anche nelle ore notturne, un guardiano è all'interno del cantiere " alloggiato " in una macchina.

































































Trento, il palazzo che ospitava la pizzeria Veruschka distrutto davanti agli occhio del titolare La gru demolitrice è entrata in azione ieri, 14 gennaio, in cima a via Grazioli. Al posto dell'edificio sorgerà un palazzo di sei piani. Ad assistere alla demolizione Marco Parisi, che gestiva il locale (foto di Daniele Panato)

Intanto il progetto iniziale che parlava di 7 piani fuori terra e due interrati depositato a dicembre, è stato sostituito in questi giorni da un secondo che ha ridotto l'altezza a 6 piani togliendo in pratica l'attico, riducendo così gli appartamenti a 10 e non più agli 11 originari.

