Trento, dal primo luglio al Lido Manazzon aperti il prato e il bar

TRENTO. Il nuovo Lido Manazzon è ormai pronto: il primo luglio apriranno l'ingresso estivo, il prato e il bar. L’annuncio arriva dal comune di Trento.

Che spiega che bisognerà aspettare ancora qualche giorno in più per lo spray park dedicato ai bambini più piccoli e per le piscine con gli scivoli e il moto ondoso artificiale: questi ultimi infatti devono essere sottoposti a un rigoroso collaudo che prevede una sequenza di fasi ben definite per la messa in esercizio.

Conclusi i test (sicuramente nella prima metà luglio), ci sarà l'apertura al pubblico anche di questa nuova area che rappresenta una novità per Trento: debuttano infatti in città nuovi scivoli e soprattutto un meccanismo per il moto ondoso – spiega il Comune – poco diffuso in Italia, arrivato a Trento direttamente dal Belgio: si tratta di una grande palla rossa che crea le onde artificiali con il movimento, immergendosi e riemergendo dall'acqua.

Mentre di solito questo tipo di attrezzature rimane nascosto, in questo caso invece l'elemento funzionale e quello ludico-decorativo coincidono.

Nuovo per Trento anche lo spray park, con giochi d'acqua e spruzzi pensati per i bambini più piccoli.

L'anno prossimo aprirà anche la vasca baby, che completa l'area protetta dedicata alle famiglie. Tutto questo si aggiunge alla piscina olimpionica e alla piscina tuffi in funzione già da fine maggio.