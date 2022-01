Trento, cercasi nuovo direttore di Asis

TRENTO. Illustrata stamani in conferenza stampa da parte del sindaco Franco ianeselli, dell’assessore Salvatore Panetta e del presidente di Asis Danilo Osler, la pubblicazione del bando di selezione pubblica per la copertura del posto di direttore di Asis. “Non è che cambiando le persone tutto diventi roseo o che si risolvano immediatamente i problemi – ha detto il primo cittadino, ringraziando tutti per il lavoro sin qui svolto – ma certamente si tratta di un passaggio importante per Trento che si vanta di essere una città che ama lo sport”.

E questo particolare è confermato da tutti i parametri di valutazione nazionale, partendo dalle piste ciclabili ed arrivando agli impianti sportivi È così disponibile sul sito http://www.asis.trento.it/avviso _selezione_pubblica del Direttore/ il bando di selezione pubblica per la copertura del posto di direttore di Asis, l’azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento.

La domanda può essere presentata fino alle ore 12 di lunedì 21 febbraio prossimo. Si tratta di una nomina triennale, rinnovabile. Secondo lo statuto di Asis il direttore assicura il raggiungimento dei risultati programmati in termini sia di servizio che economici; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico amministrativa di decisione e di direzione.

Il direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda, nell'ambito della quale assume tutte le iniziative ed i provvedimenti che non siano riservati ad altri organi dell'Azienda. Dirige il personale. Dal 1° luglio 2016 svolge anche il ruolo di responsabile per la prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza. C.L.