Trento, cerca di rubare vestiti all'Ovs di viale Verona, condannato a 18 mesi

TRENTO. È stato condannato ad un anno e sei mesi e ad una muta di 298 euro, con pena sospesa perchè incensurato, un russo che aveva cercato di rubare dei capi di abbigliamento in un negozio di Trento, l'Ovs di viale Verona.

L'uomo si era appropriato di alcuni capi di abbigliamento che aveva occultato sotto il suo giubbotto, ma il suo comportamento ha attirato l'attenzione del personale di vigilanza preposto per i controlli.

Al momento di abbandonare il negozio è stato quindi fermato per un controllo. Chiamati i carabinieri, il russo di 29 anni è stato dichiarato in arresto per rapina e sottoposto agli arresti domiciliari. Successivamente l'uomo, giudicato per direttissima nel pomeriggio di ieri è stato condannato. La refurtiva, del valore di circa 100 euro, è stata restituita al negoziante.