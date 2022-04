Trento, cadono rami secchi mentre passa la mamma col passeggino

TRENTO. Alla fine è andata bene, non si è ferito nessuno. Ma se quei rami secchi invece di cadere su una macchina parcheggiata, avessero colpito la carrozzina che spinta dalla mamma stava passando sul marciapiede il bilancio poteva essere pesante.

Tutto è successo nel tardo pomeriggio di ieri, 16 aprile, in Via Torre Vanga. E sono due le possibili cause: la prima il vento e la seconda che l’autobus possa aver colpito i rami secchi che sotto la spinta sono caduti a terra.

O meglio prima su una macchina parcheggiata e poi sulla strada.

Come scritto non ci sono stati feriti, ma solo qualche momento di apprensione prima di capire che la caduta era circoscritta solo ad un paio di rami. D.P.