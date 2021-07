Trento Aperta, partiti gli spettacoli in piazza. E oggi si replica

TRENTO. E' partita con successo Trento Aperta - Arte in bottega, che porta performance di musica, teatro e danza nelle vie della città per due fine settimana.

La novità è che sono coinvolti anche i negozi e i plateatici di bar e ristoranti. Dalle 17 alle 22, per il rispetto di chi vuol riposare, concedere spazio a chi vuol divertirsi e lavoro agli esercenti. E domani si replica. Quasi a voler contraddire con una battuta “chi dice che a Trento non succede mai nulla!” come ha detto l’assessora alla cultura Elisabetta Bozzarelli.

Il programma di oggi (sabato 10 luglio): dalle 15 alle 15.30: Duo Andretti Lenardon presso Al Diciassette, Floop presso Mercerie Centro, Triple Threat Musical in piazza Cesare Battisti.

Dalle 15.30 alle 16: Magico Camillo da Max&Co, Seesaw Project da Imaya, Fan Chaabi alla Bottega del Caffè Dersut (via Orfane), Teatro a Dondolo alla Casa del Cioccolato, Bambabambin al Sottosopra Calaresu.

Dalle 16 alle 16.30: Mask Trio al Coffee Club, Lara Tovazzi a Il Simposio, Stef Giordy a Vinom, Triple Threat Musical in piazza Cesare Battisti, Jake & Elwood da Equivalenza.

Dalle 16.30 alle 17: Magico Camillo da Max&Co, Duo Andretti Lenardon a Il Posto di Ste, Teatro a Dondolo alla

Casa del Cioccolato, Noireve ft. Adele Pardi da Danserì, Gypsy Trio da In-Con-Tro, Triple Threat Musical in piazza Cesare Battisti.

Dalle 17 alle 17.30: The Mentis da Donchisciotte Trento, Claudio Bonavida Trio da Ana Duia, Bambabambin da Glò Calzature.

Dalle 17.30 alle 18: Magico Camillo da Max&Co, Il Mondo di Lilith al Caffè Tridente, Stef Giorni all’Urban Coffee Lab, Teatro a Dondolo alla Casa del Cioccolato, Floop da Foto alla Rotonda, Blacklady Al Diciassette.

Dalle 18 alle 18.30: Seesaw Project da Details Design Store, The Mentis da Donchisciotte Trento, Fan Chaabi alla Bottega del Caffè Dersut (via Orfane).

Dalle 18.30 alle 19: Lara Tovazzi a Il simposio, Claudio Bonavida Trio da Ana Duia, Mask Trio da City Bar, Bambabambin da Sosi (via Belenzani), Gypsy Trio da In-Con-Tro.

Dalle 19 alle 19.30: Floop a Il Posto di Ste, The Mentis al Donchisciotte Trento, Nereis da Àkka, BlackLady al Liber Cafè.

Dalle 19.30 alle 20: Duo Andretti Lenardon alla Sartoria Di Lucia Sorrentino, Il Mondo di Lilith al Caffè Tridente, Noireve ft. Adele Pardi da Danserì, Fan Chaabi alla Bottega del Caffè Dersut (via Orfane), Gypsy Trio da In-Con-Tro, El Paso Twins a Le Albere Café.

Dalle 20 alle 20.30: Jake & Elwood al Bar Baccus, Seesaw Project a La Vie en Rose, Stef Giordi a Vinom, Monkey Guitar Project da Sun7 Cafè, Ravina (fino alle 21.30).

Dalle 20.30 alle 21: BlackLady a Il Posto di Ste, Mask Trio allo Scrigno del Duomo, Claudio Bonavida Trio da Ana Duia, Nereis da Àkka.

Dalle 21 alle 21.30: Il Mondo di Lilith al Caffè Tridente, El Paso Twin a Le Albere Café (fino alle 22), Noireve ft. Adele Pardi da Danserì.

Dalle 21.30 alle 22: Jake & Elwood al City Bar, Lara Tovazzi a Il Simposio, Nereis da Àkka.

Si aggiungono inoltre gli spettacoli itineranti di Sextet Quartet Dixie Band ed Alchemica.

E’ partito anche il mercato in piazza, coordinato dal Consorzio Trento iniziative, che porta nel cuore del centro storico il cibo, l’artigianato e la cultura del territorio. In piazza Cesare Battisti, fino a domani, dalle 17. C.L.